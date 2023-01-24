До +3 градусов и дождь прогнозируют псковские синоптики 25 января

12:05, 24 января 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 25 января. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью местами пройдёт небольшой снег. Днем в большинстве районов синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, местами гололед. На дорогах местами также может образоваться гололедица.

Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -6 до -1 градуса, днем – от -1 до +3 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.