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Политика

В Кремле не обсуждают ограничения для россиян на пересечение границы

В Кремле не обсуждают идею о введении ограничений для россиян на пересечение границы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

«Нет, в Кремле не обсуждается. И там, собственно, по тексту были даны разъяснения, я думаю, что можно из них и исходить», — заявил чиновник, таким образом прокомментировав подготовленные в Госдуме поправки.

Накануне в базе данных Государственной Думы появился документ с подготовленными главой комитета по транспорту Евгением Москвичевым поправками к закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в России». Они предписывали заранее резервировать время проезда автомобилей через границу. При этом во вторник утром законопроект из базы исчез.

Как позднее пояснил Москвичев, обязанность резервировать дату и время пересечения границы касается только грузовиков.
Речь в документе шла о том, что российские и иностранные граждане и перевозчики, лица без гражданства и прочие автовладельцы должны заранее бронировать дату и время, если они планируют переезжать через государственную границу на машине. Порядок должен быть установлен правительством и предусматривать саму процедуру резервирования даты, перечень документов для этого, а также оборудование соответствующих пунктов контроля.

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