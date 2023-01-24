Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Для пересечения границ России потребуется резервировать дату

Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев подготовил поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», которые предусматривают предварительное резервирование даты и времени для пересечения границы РФ автотранспорта. Об этом пишет ТАСС.

«Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам России, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим по участкам автомобильных дорог в целях пересечения государственной границы РФ осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством РФ», - указано в документе.

Этот порядок будет включать в себя перечень документов, требуемых для резервирования, порядок контроля пересечения границы в указанное время, категории транспортных средств, которые смогут проезжать пункты контроля вне очереди. Правительство должно будет предусмотреть порядок размещения автотранспорта вдоль дороги для обеспечения возможности проезда по ней.

Отдельно поправками оговаривается, что кабмин утвердит требования к обустройству участков дорог у пунктов пропуска через границу. Речь, в частности, идет о площадках для стоянки с подъездами с твердым покрытием, освещением, урнами, бесплатными туалетами, а также техническими средствами, позволяющими зарезервировать дату и времени пересечения госграницы.

До 31 декабря 2023 года правительство сможет предусмотреть особенности при реализации схемы пересечения автотранспортом границы с резервированием даты и времени. Эти решения могут применяться до 1 марта 2024 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 января 2023

Снег и гололедица прогнозируются в Псковской области сегодня
23 января 2023

Великолучанка стала первой на чемпионате России в группе «Блочный лук»
23 января 2023

В Великих Луках найдена собака с простреленной лапой

23 января 2023

Единоборцы из Печорского района вернулись с чемпионата России
23 января 2023

Псковичи завоевали два золота на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою
23 января 2023

В Михайловском пройдёт литературно-музыкальная программа
23 января 2023

Приём заявок на конкурс от ПсковГУ в Артеке стартует 25 января
23 января 2023

В Пыталово отменяют рейсовый автобус по городу

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...