Как оформить европротокол в случае ДТП, объяснили псковичам

17:31, 24 января 2023, ПАИ

Как оформить европротокол в случае ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД по Псковской области.

Европротокол — это быстрый способ зафиксировать ДТП без вызова ГИБДД и получить компенсацию от страховой компании. Он может быть оформлен в бумажном и электронном виде. Этот вид протокола доступен для автомобилей, которые зарегистрированы как на граждан, так и на юридические лица или ИП.

Чтобы его оформить, необходимо соблюдать некоторые условия: помимо того что в ДТП участвуют только два автомобиля, никто из людей не должен пострадать в результате происшествия. Также не должно быть повреждено никакое имущество, кроме автомобилей. У обоих водителей должны быть полисы ОСАГО.

Чтобы оформить документы о ДТП, необходимо иметь выход в интернет и приложение «Госуслуги авто», где должны быть загружены данные об автомобиле. Водителям необходимы подтверждения учетных записей.

Нельзя загружать фотографии, которые были сделаны на камеру телефона заранее. Фотофиксацию нужно проводить прямо из приложения, после чего следует освободить проезжую часть. Извещение о ДТП поступит в страховую организацию автоматически, отвозить его туда лично не нужно.

«Разъезжайтесь со вторым участником ДТП только после того, как придет извещение о регистрации с номером. Если водитель не собственник, владелец ТС может заранее делегировать ему электронный СТС — в том же приложении. Если в списке нет нужного автомобиля, его можно добавить самостоятельно: отсканируийте QR-код полиса ОСАГО или введите номер вручную», — уточнили в ведомстве.