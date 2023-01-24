Выставка акварельных картин открылась в Порховском музее

18:26, 24 января 2023, ПАИ

Выставка картин участников псковской художественной студии «Радуга» открылась в выставочном зале Порховского краеведческого музея, пишет газета «Порховский вестник».

«Художник Владимир Скочко уже давно знаком с Порховским музеем, это его четвёртая выставка здесь. В этот раз он представил не только свои картины, но и картины его учениц Натальи Захаровой, Ирины Рогозиной, Анны Рогозиной», - говорится в сообщении.

Всего на выставке представлено более 60 картин, выполненных в акварельной технике.

