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Общество

764 жителя Псковской области получили выплаты из средств пенсионных накоплений с начала года

764 жителя Псковской области воспользовались правом на выплату сформированных пенсионных накоплений с начала 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

764 жителя Псковской области получили выплаты из средств пенсионных накоплений с начала года. Фото: ПАИ

В Соцфонде рассказали, что средства пенсионных накоплений можно получить как в виде единовременной или срочной выплаты, так и в виде накопительной пенсии. Единоразово выплата осуществляется в том случае, если размер накопительной пенсии по отношению к общему размеру страховой составляет пять и менее процентов. В первую очередь на неё могут претендовать мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов рождения, за которых с 2002 по 2004 год уплачивались страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.

На срочную ежемесячную выплату вправе рассчитывать женщины, которые направили средства маткапитала на формирование своей накопительной пенсии, а также участники программы государственного софинансирования пенсий. Срок получения ежемесячной выплаты гражданин определяет сам, но он должен составлять не менее десяти лет.

В остальных случаях назначается накопительная пенсия. Обращаться за выплатой пенсионных накоплений нужно в ту организацию, где эти средства формировались: в СФР или в один из негосударственных пенсионных фондов.

С 2014 года формирование накопительной пенсии приостановлено, взносы работодателей в Социальный фонд полностью направляются на формирование страховой пенсии. Имеющиеся накопления по-прежнему доступны для инвестирования, отметила управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова.

Чтобы получить информацию о сумме средств пенсионных накоплений и инвестиционном доходе, необходимо заказать выписку со своего пенсионного счета на портале «Госуслуги». Если средства пенсионных накоплений формировались в негосударственном пенсионном фонде, обращаться нужно в соответствующий НПФ.

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