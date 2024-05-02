До 6 мая можно подать заявку на участие в археологической экспедиции в Выбутах

11:21, 02 мая 2024, ПАИ

До 6 мая можно подать заявку на участие в археологической экспедиции в Выбутах, сообщили ПАИ в археологическом центре Псковской области.

Экспедиция пройдёт с 20 мая по 9 июня. Участники примут участие в раскопках на средневековом селище, побывают на экскурсиях по историческим местам, послушают лекции от ведущих специалистов. Планируемое количество участников экспедиции – 30-35 человек. Жить предстоит в палаточном лагере и питаться на полевой кухне.

Анкета участника по ссылке: https://vk.com/topic-34206653_50476640. Заполненную анкету следует отправлять на почту kriskosovec@gmail.com.