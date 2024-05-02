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Общество

Несколько интерактивных точек будут работать на Балу Победы в Пскове

На Балу Победы в Пскове можно будет не только потанцевать, но и посетить несколько тематических зон, сообщили ПАИ организаторы из городского молодёжного центра.

Фото городского молодёжного центра

Центр «Воин» Псковской области подготовит мастер-класс по основам огневой подготовки и по тактической медицине.

АНО «АльфА»: почта с отправкой писем для солдат; мастер-класс по созданию сухого душа; мастер-класс по плетению маскировочных сетей.

Столярная мастерская «Мир на столе»: творческая мастерская по украшению заготовок из дерева.

Музей «Вперёд в СССР»: фотозона по мотивам 1930-50-х годов.

Молодёжный центр Пскова: мастер-класс по созданию открыток для детей и подростков.

6 мая 18:00 в парке реки Псковы (около Троицкого (Советского) моста) Псковский городской молодёжный центр во второй раз проведёт Бал Победы, посвящённый 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Участники от 14 до 35 лет под руководством хореографа Светланы Бурдонос смогут на публику исполнить известные танцы 1940-х годов под живую музыку военного духового оркестра. Кроме того, в день мероприятия можно будет увидеть выступления творческих коллективов, поиграть в танцевальные игры и посетить тематические зоны.

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