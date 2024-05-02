Неизвестные загадили стадион в Локне
Неизвестные намусорили на школьном стадионе в Локне, где учащиеся школы накануне майских праздников навели порядок. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин на своей странице «ВКонтакте».
«Утром вышел на пробежку, слов нет, одни эмоции. Школьный стадион на выходных посещали явно не спортсмены. Наверное, и дома также гадят», – написал он.
Подобные примеры можно наблюдать в воскресенье после дискотеки. «Уверен, по дворам и обочинам в Локне тоже мусора прибавилось. На субботник они не выходят, но бутылку кинуть всегда успеют», – отметил Иван Белугин.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
02 мая 2024
764 жителя Псковской области получили выплаты из средств пенсионных накоплений с начала года