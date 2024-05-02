Неизвестные загадили стадион в Локне

08:24, 02 мая 2024, ПАИ

Неизвестные намусорили на школьном стадионе в Локне, где учащиеся школы накануне майских праздников навели порядок. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин на своей странице «ВКонтакте».



Фото: Иван Белугин



Фото: Иван Белугин



Фото: Иван Белугин





«Утром вышел на пробежку, слов нет, одни эмоции. Школьный стадион на выходных посещали явно не спортсмены. Наверное, и дома также гадят», – написал он.

Подобные примеры можно наблюдать в воскресенье после дискотеки. «Уверен, по дворам и обочинам в Локне тоже мусора прибавилось. На субботник они не выходят, но бутылку кинуть всегда успеют», – отметил Иван Белугин.