В Острове прошёл фестиваль солдатской песни «Виват, Россия!»
В центре культуры «Юбилейный» в Острове прошёл фестиваль патриотической песни «Виват, Россия!», посвящённый Дню Победы. Об этом пишет районная газета «Островские вести».
В этот раз для зрителей была подготовлена музыкальная программа, состоящая из патриотических песен и ярких танцевальных номеров. В рамках торжества на сцену вышли творческие коллективы города, талантливые солисты и танцоры.
Открыли патриотическое мероприятие солисты военного оркестра войсковой части № 35700, которые исполнили для зрителей песню о любви к своей Родине «Матушка-земля».
Состоялись также выступления танцевальных коллективов «Аэроданс», «Орион» и «Променад», воспитанники которых продемонстрировали зрителям танцевальные номера.
Артисты завершили мероприятие торжественной песней, ставшей символом победы Советского Союза над фашизмом в Великой Отечественной войне «День Победы», которую для присутствующих исполнили солисты музыкального коллектива «Остров микс».
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