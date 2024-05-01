В Острове прошёл фестиваль солдатской песни «Виват, Россия!»

22:12, 01 мая 2024, ПАИ

В центре культуры «Юбилейный» в Острове прошёл фестиваль патриотической песни «Виват, Россия!», посвящённый Дню Победы. Об этом пишет районная газета «Островские вести».

В этот раз для зрителей была подготовлена музыкальная программа, состоящая из патриотических песен и ярких танцевальных номеров. В рамках торжества на сцену вышли творческие коллективы города, талантливые солисты и танцоры.

Открыли патриотическое мероприятие солисты военного оркестра войсковой части № 35700, которые исполнили для зрителей песню о любви к своей Родине «Матушка-земля».

Состоялись также выступления танцевальных коллективов «Аэроданс», «Орион» и «Променад», воспитанники которых продемонстрировали зрителям танцевальные номера.

Артисты завершили мероприятие торжественной песней, ставшей символом победы Советского Союза над фашизмом в Великой Отечественной войне «День Победы», которую для присутствующих исполнили солисты музыкального коллектива «Остров микс».