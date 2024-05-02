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Общество

Центробанк РФ выпустил новые монеты: как они выглядят

Центробанк РФ выпустил памятные десятирублевые монеты, которые посвящены четырём российским городам трудовой доблести – Самаре, Саратову, Перми и Томску, сообщили ПАИ в пресс-службе регулятора.

Центробанк РФ выпустил новые монеты: как они выглядят. Фото: Центробанк России

Монеты изготовлены из недрагоценных металлов, тираж каждой из них составил один миллион штук.

На оборотной стороне монет нанесены названия городов и изображены памятники, находящиеся на их территории. Так, на монете «Самара» изображён фрагмент мемориального комплекса «Монумент Славы», на монетах «Пермь» и «Саратов» – монументы «Героям фронта и тыла», а на монете «Томск» – памятник «Женщине и подростку, ковавшим Победу в тылу».

Напомним, что почётное звание «Город трудовой доблести» было установлено в 2020 году для увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

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