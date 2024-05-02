Что можно и что нельзя делать в Чистый четверг

09:47, 02 мая 2024, ПАИ

На неделе перед Пасхой для православных христиан наступает Великий (Чистый) четверг, или Великий четверток.

Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. Согласно Евангелию, на Тайной вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии — Святого причастия.

Этот обряд признается всеми христианами — православными, католиками, лютеранами — верующие вкушают хлеб и вино, подразумевая под ними Тело и Кровь Иисуса Христа. С Великого четверга и до воскресенья во всех православных храмах церковные службы посвящаются воспоминаниям о земных страданиях Спасителя.

С Великого четверга начинаются приготовления к Пасхе. Верующим необходимо прийти в храмы, исповедаться и причаститься. В доме прибирают, пекут куличи, красят яйца. В Чистый четверг принято встать до восхода солнца и выкупаться — символически очиститься от грехов и суеты.

В Чистый четверг русские крестьяне очищали дом, двор и огород от накопившегося за зиму сора, грязи и пыли. В первую очередь обновляли и мыли иконы и лампады. Потом тщательно мыли полы, стены, потолки избы, стол и лавки оттирали песком, скоблили ножом. В народе говорили: «Если в Чистый четверг вымоешься и вымоешь, весь год чистота в избе водиться будет».

После уборки, проведенной в Чистый четверг, в домах не убирали и не мели полы до Пасхи, чтобы «не засорить глаза лежащему во гробе Христу». В некоторых областях в этот день перемывали всю посуду в доме, а молочные крынки еще и окуривали женскими волосами, объясняя важность этого занятия тем, что посуда осквернена прикосновением Иуды Предателя.

В этот день устраивалась большая стирка — перестирывалась вся одежда, постельное белье, скатерти, занавески и полотенца, а также коврики, половики и подстилки. Все выносилось на просушку во двор, а вся семья в ночь с четверга на пятницу ложилась спать на «гороховине», гороховой соломе, которую расстилали на полу. На Русском Севере, например, матери учили дочерей, а тещи — невесток: «Все надо выстирать, даже портяночка и та Пасхе радуется».

Необходимость уборки в Чистый четверг объясняли еще и тем, что празднику Воскресения Христова радуются не только люди и природа, но и животные, и каждая вещь, и предмет.

Поскольку в Чистый четверг нужно убирать дома, запрещено сорить и разбрасывать вещи, чтобы не навлечь на себя ссор. Выполняя домашние дела, нельзя лениться. Не стоит жалеть выброшенные вещи. В Чистый четверг не оставляли грязную посуду и нестираное белье. Не разрешается занимать деньги, выносить вещи из дома, также нельзя обижать и ругаться.

Все еще продолжается Великий пост, а последняя его неделя считается самой суровой, поэтому и в этот день запрещено употреблять мясо, рыбу и молочные продукты.