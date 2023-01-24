Режиссёра Никиту Михалкова выписали из больницы

19:38, 24 января 2023, ПАИ

Режиссёр Никита Михалков сообщил в своих социальных сетях, что его выписали из больницы, но ещё потребуется время на реабилитацию.

Михалкова госпитализировали с гриппом 5 января. 10 января он сообщил, что остаётся в больнице и продолжает получать необходимое лечение, уточняет РИА Новости.

«Дорогие мои друзья! Это не фигура речи: именно дорогие и именно друзья! Уверен, что очень во многом кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой. Конечно, ещё требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны», — написал режиссёр в Telegram-канале «Бесогон».

