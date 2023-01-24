Из маленьких населенных пунктов Псковской области уберут «красные телефоны»

21:36, 24 января 2023, ПАИ

Почему убирают таксофоны (красные телефоны) в деревнях Псковской области, пояснил начальник управления цифрового развития и связи Правительства Псковской области Виталий Рахманов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Все эти таксофоны были установлены в 2008 году в рамках организации «универсальной услуги связи». На тот момент это было более чем оправдано. Во многих населенных пунктах они были единственным средством экстренной связи. Всего в нашей области было установлено более 7 тысяч таких «телефонов». Наш регион занимает второе место по количеству установленных таксофонов, уступая лишь Тверской области (7054 против 7500)», - отметил оню



По его словам, в 2022 году большинство деревень обеспечены услугами устойчивой мобильной связи, поэтому таксофоны перестали быть актуальны. Однако на поддержание их в работоспособном состоянии ежегодно выделяются немалые бюджетные средства, именно поэтому Минцифра, по поручению заместителя председателя Правительства Дмитрия Чернышенко, запустила проект по демонтажу таксофонов.



Под действия данного проекта попадают следующие таксофоны:

- находятся в населенных пунктах с численностью населения более 1 000 человек;

- суммарный телефонный трафик за 2021 год не превышает 36 минут (менее трех минут в месяц).



Отмечается, что освободившиеся средства будут перераспределены на увеличение количества устанавливаемых базовых станций в рамках программы «Устранение цифрового неравенства 2.0».