Мокрый снег ожидается в Пскове и Великих Луках 25 января

10:04, 25 января 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области сегодня, 25 января. Возможны небольшие осадки, мокрый снег, днем местами с дождем. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

На дорогах образуется гололедица. Прогнозируется ветер южных направлений, умеренный. Максимальная температура воздуха днем и минимальная ночью - от -2 до +3 градусов.

В Пскове и Великих Луках ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. В областном центре температура воздуха составит от -1 до +1. В Великих Луках - от 0 до -2 градусов.