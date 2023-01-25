Житель Ленобласти до смерти избил порховича
Житель Ленинградской области избил жителя Порховского района из-за личной неприязни. Пострадавший от полученных травм скончался. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Порховского района.
В ходе предварительного расследования установлено, что 1 апреля нетрезвый гость находился у здания магазина в деревне Лютые Болоты. Там и произошел инцидент.
«В результате преступных действий потерпевший скончался в медицинском учреждении от черепно-мозговой травмы, полученной в ходе избиения», - говорится в сообщении.
Санкция части 4 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.
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