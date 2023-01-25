Уголовным делом обернулось обнаружение фальшивки в псковском банке
Фальшивую пятитысячную банкноту обнаружили в одном из финансовых учреждений Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
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Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются в рамках уголовного дела.
В ведомстве напомнили, что при выявлении фальшивых денег необходимо незамедлительно обратиться в полицию и дать исчерпывающее объяснение, где была приобретена поддельная купюра.
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