Уголовным делом обернулось обнаружение фальшивки в псковском банке

10:55, 25 января 2023, ПАИ

Фальшивую пятитысячную банкноту обнаружили в одном из финансовых учреждений Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

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Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются в рамках уголовного дела.

В ведомстве напомнили, что при выявлении фальшивых денег необходимо незамедлительно обратиться в полицию и дать исчерпывающее объяснение, где была приобретена поддельная купюра.