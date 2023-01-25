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Происшествия

Житель Гдова предстанет перед судом за взлом квартиры

Житель Гдова обокрал квартиру, подобрав подходящие ключи. Ущерб от кражи составил около 50 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Хозяйка сообщила, что из ее квартиры, находящейся в доме на улице Садовой, пропали бензопила, ручная циркулярная пила, велосипед и напольная плитка. Причиненный ущерб составил порядка 50 тысяч рублей.

По версии следствия, кража была совершена в ноябре минувшего года. Сотрудники ОМВД России по Гдовскому району провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался безработный местный житель 1971 года рождения. Мужчина дал признательные показания.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» Уголовного кодека РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В ходе обысков часть похищенного обнаружена и изъята. Проводится расследование.

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