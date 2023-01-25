В Псковской области выросла активность телефонных мошенников

13:08, 25 января 2023, ПАИ

Рост числа случаев дистанционного мошенничества отмечается в Псковской области. Об этом рассказал начальник УМВД по региону Алексей Овсянников на пресс-конференции, посвященной итогам работы полиции за прошедший год.

Он отметил, что некоторые звонящие из кол-центров находятся на Украине. Раскрываемость преступлений, связанных с телефонными звонками, составляет в регионе только 8% за 2022 год. Недавно было задержано несколько телефонных мошенников, которые обвиняются в большой серии преступлений.

Алексей Овсянников обратил внимание, что среди злоумышленников вновь становится популярной схема обмана с упоминанием якобы попавшего в беду родственника.

Говоря о дистанционных преступлениях, глава ведомства также рассказал, что чаще всего анонимные сообщения о «минировании» и другие звонки такого характера поступают с территорий Украины, Австралии, Америки, стран НАТО.