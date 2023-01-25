Пскович попался на краже продуктов из магазина на улице Труда

12:40, 25 января 2023, ПАИ

Сотрудники Росгвардии задержали псковича, совершившего кражу из магазина на улице Труда в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

24 января дежурному отдела вневедомственной охраны из магазина, расположенного на улице Труда, поступил сигнал «тревога». На место происшествия был направлен экипаж группы задержания.

Росгвардейцы прибыли в магазин, где задержали 45-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты питания и косметические средства.