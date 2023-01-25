Госдума приняла закон об обязательном сборе ДНК у подозреваемых

13:21, 25 января 2023, ПАИ

Госдума на пленарном заседании приняла закон правительства об обязательном сборе геномной информации всех подозреваемых, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что собирать пробы ДНК (в тексте законопроекта геномная информация - биометрические персональные данные, включающие кодированную информацию об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты) будут у всех осужденных, подозреваемых, а также при административном аресте.

Законопроект был внесен в Думу 3 ноября 2020 года. Думский комитет по безопасности в январе рекомендовал палате принять проект во втором чтении. При этом были отклонены поправки депутата ГД от КПРФ Алексея Куринного, в которых предлагалось сократить круг лиц, у которых собирают информацию, до подозреваемых и обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

