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Общество

Гранату «Блокадница» представили на выставке в псковском музее

В Псковском музее-заповеднике представлена советская оборонительная граната «Блокадница», изготовленная из корпуса 50-мм минометной мины. Экспонат передан в фонды Псковского музея-заповедника в 1987 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея.

«Блокадница» – это граната осколочного поражения, оборонительного назначения. В 1941 году военные инженеры стали проводить исследования по использованию бракованных корпусов от 50-миллиметровых минометных мин в качестве ручных осколочных гранат.

«Ручная граната из корпуса 50-мм мины была предназначена для поражения противника осколками. Такие гранаты в большом количестве изготавливались полукустарным способом на предприятиях блокадного Ленинграда. В осажденном городе была налажена переделка корпусов мин в ручные гранаты, которые стали оборонительными, а запалы брали из местных хранилищ, доставляли катерами или самолетами», – отметил старший научный сотрудник сектора современной истории Псковского музея-заповедника Юрий Конов.

Позднее выпуск гранат был налажен также и на других заводах и фабриках, которые имели поставки бракованных корпусов пятидесяток. Кроме снабжения фронта недостающими гранатами, попутно решалась проблема утилизации бракованных корпусов, из которых делались противопехотные мины нажимного действия и авиабомбы. Разрыв этого боеприпаса по мощности и числу осколков был одинаковым с миной.

Предмет показан в рамках выставочного проекта «Предметный мир войны», посвященного победе советского народа в Великой Отечественной войне. Особенность проекта состоит в том, что он акцентирует внимание на единичных экспонатах, которые посетители не всегда замечают в формате целой экспозиции. Экспонаты проекта регулярно обновляются, что дает возможность освещения различных аспектов военной истории Псковской области.

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