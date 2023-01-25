У псковских ТЦ могут появиться ларьки «из 90-х»

15:27, 25 января 2023, ПАИ

Минпромторг направил в регионы инициативу об организации возле крупных торговых центров (ТЦ) мест нестационарной торговли. «АиФ-Псков» узнал, каковы перспективы появления ларьков и палаток возле ТЦ в Псковской области и есть ли потребность в организации таких торговых точек.

В пресс-службе министерства сообщили, что такие нестационарные торговые точки смогут занять местные фермеры, а также производители текстиля, одежды и обуви.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев считает, что инициативу министерства стоит обсуждать с муниципалитетами и руководителями торговых центров, «чтобы не превратить это в хаотичные места продаж».

Подробности читайте в публикации газеты «АиФ-Псков».