Расширение списка получателей льгот по транспортному налогу поддержали в Собрании

16:47, 25 января 2023, ПАИ

Комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию провёл заседание, на котором рассмотрел повестку из четырёх вопросов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Единогласное одобрение депутатов получил проект закона, ориентированный на поддержку участников специальной военной операции. Законодательная инициатива правительства предлагает освободить от уплаты транспортного налога военнослужащих Федеральной службы безопасности и сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы. Ранее аналогичная льгота в регионе была установлена для участников СВО – контрактников и мобилизованных граждан. Члены комитета сочли, что расширение перечня получателей льгот по транспортному налогу справедливо, и поддержали законопроект. Необходимость внесения изменений в областной бюджет в связи с выпадающими доходами будет определена позднее по результатам наполнения собственной доходной базы региона.

Два следующих вопроса касались компенсации расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий в округе, – максимальную сумму предлагается увеличить с 10 до 15 тысяч рублей в месяц. Речь идёт о транспортных и представительских расходах. Компенсация предусмотрена только для депутатов, работающих на непостоянной профессиональной основе. Комитет согласовал предложенные изменения.

В завершение депутаты рекомендовали к принятию план нормотворческой работы Собрания на первое полугодие. Председатель комитета Андрей Козлов напомнил коллегам, что в случае появления новых законодательных инициатив в утверждённый план можно внести необходимые дополнения.