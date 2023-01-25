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Общество

Александр Голышев: Учитель должен быть обеспечен в финансовом и бытовом плане

Создание системы поддержки педагогов Псковской области поддержал доктор культурологии, экс-председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев.

Напомним, что в Псковской области официально стартовал Год педагога и наставника. Губернатор Михаил Ведерников отметил, что система поддержки педагогов создается на всех этапах. Ежегодно на эти цели направлялось порядка 100 миллионов рублей. «С текущего года объем средств на поддержку педагогов по моему поручению увеличится еще почти на 60 миллионов рублей», - сообщил глава региона.

Александр Голышев подчеркнул, что в прогрессивном развитии общества роль учителя очень велика, так как именно он учит и воспитывает молодёжь, формирует поколение, которое определит будущее страны, при этом переломные периоды истории его роль особенно возрастает.

«Общество закономерно предъявляет к учителю новые требования, согласно духу времени и злободневным проблемам государства. Однако эти требования должны быть адекватны заботе общества и государства о нем. Отрадно слышать от губернатора области Михаила Ведерникова о стратегическом решении создать в области систему поддержки педагогов на всех этапах развития их учительской деятельности, рассматривать ее отдельным региональным нацпроектом», - сказал он.

По словам культуролога, только такой системный подход сможет изменить роль школы и учительства, сделать их адекватными эпохе цифровой культуры и информационного общества. «При этом очень важно множить лучшие традиции российской школы, использовать опыт советской педагогики. Учитель должен быть обеспечен в финансовом и бытовом плане, это правильная тактика», - резюмировал Александр Голышев.

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