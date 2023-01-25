В ПсковГУ рассказали, каким будет Псковский дом молодёжи

18:51, 25 января 2023, ПАИ

Расширенное заседание совета ректоров Псковской области прошло в ПсковГУ сегодня, 25 января. Темой встречи стало обсуждение вопросов развития молодёжной политики в вузах региона в рамках Года педагога и наставника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Заседание открыли губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, заместитель председателя наблюдательного совета Российского общества «Знание» Любовь Духанина и ректор ПсковГУ Наталья Ильина. Встреча продолжилась докладами председателей студенческих советов вузов Псковской области.

Представитель ПсковГУ Алина Корныльева, в частности, рассказала о концепции Дома молодёжи, разработанной студентами университета. Миссия студенческого пространства, которое появится в вузовском корпусе на ул. Некрасова, 24, — вовлечь молодёжь в культурно-образовательные, досуговые проекты и создать условия для самореализации и развития творческой инициативы, просветительской деятельности. В новом многофункциональном пространстве каждый студент сможет раскрыть себя, реализовать свой потенциал и быть полезным для региона.

«На первом этаже Дома молодёжи цифровой библиотекой ПсковГУ будет представлено многофункциональное пространство, в котором студенты смогут не только изучать научную и уникальную литературу, но и общаться, обсуждать проекты и участвовать в просветительских мероприятиях. Социально значимая деятельность в сфере добровольчества будет представлена волонтёрским центром ПсковГУ. Кроме того, внутри Дома молодёжи будут организованы площадки городских организаций и федеральных проектов. Одной из них станет Русское географическое общество», — сообщила Алина Корныльева

На втором этаже разместятся штаб регионального отделения Российских студенческих отрядов, интерактивный музей-коворкинг, центр компетенций, карьеры и трудоустройства. Современный лекторий для проведения образовательных, просветительских и досуговых мероприятий, проведения встреч представит профильный федеральный партнёр – общество «Знание».

Просторный актовый зал позволит студентам и творческим объединениям развиваться в творческом плане, репетировать и ставить номера, организовывать концерты и выступления.

Для реализации студенческого самоуправления в Доме молодёжи будет организовано пространство, где активная молодёжь сможет проводить заседания, обсуждать создание и реализацию проектов студенчества, проводить мозговые штурмы и стратегические сессии.

Также для реализации смелых и творческих идей предусмотрено открытие в Доме молодёжи DJ-студии.

Напомним, День студента сегодня отмечается в Псковском государственном университете. Празднование началось с торжественного молебна в Троицком соборе и продолжилось работой интерактивных площадок. В мероприятиях приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, заместитель председателя наблюдательного совета Российского общества «Знание» Любовь Духанина, ректор Наталья Ильина, представители правительства региона, сферы образования и культуры, студенты вузов и колледжей области.