Госдума приняла закон о приёме изъятого оружия органами МВД

21:35, 25 января 2023, ПАИ

Госдума приняла закон, согласно которому МВД будет принимать и хранить изъятое у населения оружие, а Росгвардия — уничтожать, пишет РИА Новости.

Законопроект был внесён Правительством РФ летом 2022 года. Инициативой предлагается внести изменения в законы «Об оружии», «О полиции» и «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».

С 2018 года Росгвардией осуществляется функция приёма от МВД изъятого оружия и патронов к нему и их уничтожения, но у неё нет для этого инфраструктуры.

Закон наделяет территориальные органы МВД России полномочиями осуществлять приём и временное хранение изъятого и добровольно сданного оружия и патронов к нему. МВД будет хранить изъятое или добровольно сданное оружие в течение не более четырёх месяцев. Затем оружие будет передаваться Росгвардии.