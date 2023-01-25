Госдума приняла закон о приёме изъятого оружия органами МВД
Госдума приняла закон, согласно которому МВД будет принимать и хранить изъятое у населения оружие, а Росгвардия — уничтожать, пишет РИА Новости.
Законопроект был внесён Правительством РФ летом 2022 года. Инициативой предлагается внести изменения в законы «Об оружии», «О полиции» и «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».
С 2018 года Росгвардией осуществляется функция приёма от МВД изъятого оружия и патронов к нему и их уничтожения, но у неё нет для этого инфраструктуры.
Закон наделяет территориальные органы МВД России полномочиями осуществлять приём и временное хранение изъятого и добровольно сданного оружия и патронов к нему. МВД будет хранить изъятое или добровольно сданное оружие в течение не более четырёх месяцев. Затем оружие будет передаваться Росгвардии.
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