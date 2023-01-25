Учиться никогда не поздно: псковские випы вспомнили свои студенческие годы

22:33, 25 января 2023, ПАИ

Студенческие годы — это время, которое для одних стало самыми беззаботными годами в жизни, а для других — настоящей чередой испытаний и преград. Чем студенчество стало для псковских випов, узнали корреспонденты Псковского агентства информации. Спикеры медиацентра рассказали о том, как сдавали экзамены, застревали в заборах, играли на балалайке и влюблялись в свою будущую профессию. И всё это под одним девизом — учиться никогда не поздно! Подробнее об этом читайте в материале ПАИ.

Проректор ПсковГУ по учебной работе Алла Серебрякова:

– Я заканчивала юридический институт и работала юристом сразу после его окончания достаточно долго. Может быть, это нетипично, но я далеко не сразу пришла в сферу образования: хотя после окончания обучения мне дали все направления для поступления в аспирантуру, но я ими не воспользовалась. И поэтому сейчас я говорю студентам, что нужно делать всё вовремя, в срок, пока вы молоды, пока много энергии. Хотя я совершенно не жалею о том, что сделала именно так, как сделала: пошла работать после учёбы. Учиться никогда не поздно!

Председатель регионального отделения Федерации джампинг-фитнеса России Виктория Тренина:

– По итогу всего обучения мы сдавали плавание, баскетбол, волейбол, футбол. Гимнастки на баскетболе – это интересное зрелище. Смешно, как мы там прыгали, бегали до этого кольца. В общем, боролись как могли.

Председатель областного комитета юстиции Сергей Шерстобитов:

– Ночью мне приспичило уйти в самоволку напротив клуба, а я был в зимнем камуфляже. Напротив клуба территория была обнесена забором, в котором была дыра. И я когда пытался попасть на улицу, в этой дыре застрял, причём я застрял настолько, что у меня не было возможности двигаться в какую-то сторону. И вот я стою в камуфляже зимнем, застряв в заборе, а уже два или три часа ночи.

Проходит мимо офицер: видимо, он как раз вышел из училища. Он проходит мимо меня, я ему отдал воинское приветствие прямо в заборе. Он мне также отдал воинское приветствие, прошёл метров десять, остановился: видимо, дошло. Он подошёл ко мне и задал один вопрос: «Ты оттуда или туда?» Я задумался. Думаю, что мне выгоднее сказать, туда я или оттуда? Я сказал, что оттуда. Он меня затолкнул обратно в училище, и я понял, что не судьба мне сегодня уйти в самоволку.

Руководитель ансамбля «Сказ» Константин Абабков:

– Я приехал из Пскова сдавать экзамены в Санкт-Петербург. Играю на балалайке, напротив «Аврора», Петропавловка, всё красиво. Я играю свою программу, и вдруг стрельнула пушка. А я же не знал, что в Питере каждый полдень они выстреливают. Всё здание затряслось, я остановился, сразу же вспомнил своё десантное прошлое. На что мне профессор Андрюшеков Геннадий Иванович сказал: «Константин, вы не переживайте, у нас тут каждый день так». Я это запомнил. И запомнил, что стояла огромная жара в Питере, более 30 градусов, а я иду с балалайкой по асфальту, который проминается подо мной. И вот так я поступил.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов:

– Одно из самых ярких событий за годы обучения в спортивном институте – это когда мы выиграли чемпионат Ленинграда. Тренировались достаточно напряжённо, и когда мы выиграли первое место, то появилось какое-то чувство самоудовлетворения, самоуважения, что мы это сделали. Это был такой момент, который запомнился на всю жизнь, потому что у нас действительно была команда, были хорошие ребята, мы до сих пор со всеми поддерживаем отношения.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко:

– Самое яркое впечатление – меня поразили, наверно, инфекционные болезни, после чего в принципе изучение инфекционных болезней и педиатрия стали моей любовью, и я потом выбирала: мне инфекционистом стать либо педиатром. Педагог наш Нисевич Вера Алексеевна, такая активная женщина, ей тогда уже было, мне кажется, больше 80 лет, на таких каблуках, в халате – и мы тут, студенты, и это впечатляет. Тут только мемуары можно писать в плане студенчества и потом дальнейшей жизни.