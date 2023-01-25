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Общество

Наблюдать за кошками советует сегодня народный календарь

Ермилов день наступил по народному календарю, сообщает calend.ru. В народе этот день получил название в честь церковной даты, установленной в память мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских (Белградских), живших в III-IV веках.

Этот день по случаю холодов полагалось проводить дома. Люди так и говорили: «Ерёма на печи — болезнь одолей и больше не болей». Ещё одна похожая поговорка звучала так: «Ерёма на печи, а кошка в печурке».

На Ерёму (Ермила) советовали особо внимательно наблюдать за кошкой, живущей в доме. Не секрет, что по поведению этого зверька можно предсказать погоду. Мы и сейчас знаем, что если кошка сворачивается клубочком и прячет мордочку — значит, нужно ждать морозов. Однако раньше народные прогнозы были более разнообразны. Например, говорили: «Если кошка катается по половицам – тепло в дом стучится; если стену дерёт — ненастье у ворот».

У кошки можно было попросить и излечения от болезней. Старики советовали в случае непонятного недуга понаблюдать, куда чаще всего ложится зверушка, «встать на это место и не сходить с него подольше». Кошек вообще почитали. Считалось, что если кто-нибудь убьёт это животное — тот семь лет не будет счастья видеть.

Были и более прозаичные приметы: туманный круг около месяца в Ермилов день предвещал метель.

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