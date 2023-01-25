В Госдуму внесут законопроект о запрете рекламы безрецептурных лекарств

08:15, 26 января 2023, ПАИ

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме в четверг внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект о запрете рекламы безрецептурных лекарств для широкого круга лиц на телевизионных каналах и радио. Текст законопроекта и пояснительная записка размещены в Telegram-канале замглавы фракции либерал-демократов Ярослава Нилова, пишет ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон «О рекламе», согласно которым «требование о продолжительности рекламы и площади кадра устанавливается только в отношении распространения рекламы лекарственных средств при кинообслуживании и видеообслуживании». При этом распространение рекламы безрецептурных лекарств не допускается «иначе как на специализированных телевизионных каналах и в специальных радиопрограммах с участием медицинских и фармацевтических работников».

Действующий закон разрешает размещать рекламу лекарств, отпускаемых по рецептам, исключительно «в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях». Реклама безрецептурных лекарств, распространяемая в радиопрограммах, телепрограммах и при кинообслуживании и видеообслуживании, должна содержать «предупреждение о наличии противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов». В радиопрограммах длительность предупреждения должна составлять не менее чем три секунды, в телепрограммах - не менее чем пять секунд, а также занимать площадь в кадре не менее 7%.

Авторы инициативы отмечают, что «незначительная продолжительность такого предупреждения не позволяет человеку, особенно пожилому, получить информацию о возможных противопоказаниях» рекламируемых лекарств. Кроме того, авторы считают, что «навязчивая реклама» лекарств может привести к тому, что человек начинает заниматься самолечением. «Опросы показывают, что только 13-20% россиян посещают врача в случае болезни, а 60% предпочитают самолечение. По данным Всемирной организации здравоохранения, самолечение занимает пятое место по смертности, уступая травмам, заболеваниям системы кровообращения, онкологическим и пульмонологическим болезням», - указывают они.