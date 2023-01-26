Двое детей госпитализированы в результате ДТП в Палкинском районе

08:36, 26 января 2023, ПАИ

Двое детей госпитализированы в результате ДТП в Палкинском районе , сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

На 309-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель 31-летняя гражданка Белоруссии, управляя автомобилем Land Rover, не справилась с управлением и врезалась в двигавшийся перед ней автомобиль Fiat Ducato, который выполнял поворот в деревню Вернявино.

В результате ДТП дети семи и пяти лет из автомобиля Land Rover госпитализированы в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.