Двое детей госпитализированы в результате ДТП в Палкинском районе
Двое детей госпитализированы в результате ДТП в Палкинском районе , сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
На 309-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель 31-летняя гражданка Белоруссии, управляя автомобилем Land Rover, не справилась с управлением и врезалась в двигавшийся перед ней автомобиль Fiat Ducato, который выполнял поворот в деревню Вернявино.
В результате ДТП дети семи и пяти лет из автомобиля Land Rover госпитализированы в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>