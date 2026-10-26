Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Дно мужчина получил 180 часов обязательных работ за избиение знакомой

Дновский районный суд приговорил ранее судимого местного жителя к 180 часам обязательных работ за избиение знакомой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

В июле 2026 года мужчина находился на территории автостанции в Дно. Во время конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, он ударил знакомую.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Он извинился перед потерпевшей и членами её семьи и пообещал впредь не совершать подобного.

При назначении наказания суд учёл обстоятельства преступления, данные о личности подсудимого и состояние его здоровья. Мужчину признали виновным по части 2 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершённое с применением насилия). Ему назначили 180 часов обязательных работ.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

26 октября 2026

В Дно мужчина получил 180 часов обязательных работ за избиение знакомой
26 октября 2026

Приставил нож к шее: псковича приговорили к обязательным работам за угрозы бывшей возлюбленной
26 октября 2026

Алкоголь, кукол и соль для ванны пытались украсть из магазинов жители Псковской области
26 октября 2026

За убийство знакомого житель Стругокрасненского района отправится в колонию
26 октября 2026

Два человека погибло в ДТП в Псковской области за неделю
26 октября 2026

В Пскове и Печорах расследуют мошенничества с ущербом более 1,5 млн рублей
26 октября 2026

Три пожара произошло в Псковской области в выходные из-за неосторожности с огнём
25 октября 2026

В Госавтоинспекции предупреждают родителей о последствиях покупки питбайка детям

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...