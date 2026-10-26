В Дно мужчина получил 180 часов обязательных работ за избиение знакомой

22:55, 26 октября 2026, ПАИ

Дновский районный суд приговорил ранее судимого местного жителя к 180 часам обязательных работ за избиение знакомой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В июле 2026 года мужчина находился на территории автостанции в Дно. Во время конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, он ударил знакомую.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Он извинился перед потерпевшей и членами её семьи и пообещал впредь не совершать подобного.

При назначении наказания суд учёл обстоятельства преступления, данные о личности подсудимого и состояние его здоровья. Мужчину признали виновным по части 2 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление, совершённое с применением насилия). Ему назначили 180 часов обязательных работ.