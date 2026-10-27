В Пскове задержали пьяных водителей «Газели» и БМВ
Нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения, выявили в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Ночью 24 октября на Северном обходе в Пскове инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «Газель». Выяснилось, что за рулём находился 49-летний горожанин в состоянии алкогольного опьянения.
А вечером 25 октября по улице Текстильной на BMW ехал пьяный 34-летний житель Острова.
Автомобили у водителей изъяли. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, в Псковской области за девять месяцев произошло 87 ДТП с участием пьяных водителей.
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