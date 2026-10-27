Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Пскове задержали пьяных водителей «Газели» и БМВ

Нетрезвых водителей, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения, выявили в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Ночью 24 октября на Северном обходе в Пскове инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «Газель». Выяснилось, что за рулём находился 49-летний горожанин в состоянии алкогольного опьянения.

А вечером 25 октября по улице Текстильной на BMW ехал пьяный 34-летний житель Острова.

Автомобили у водителей изъяли. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, в Псковской области за девять месяцев произошло 87 ДТП с участием пьяных водителей.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

27 октября 2026

Две бани сгорели в Псковской области за сутки
27 октября 2026

Псковские спасатели за неделю выезжали на 22 происшествия
27 октября 2026

В Пскове задержали пьяных водителей «Газели» и БМВ
27 октября 2026

В Великолукском районе судят экс-заместителя начальника Ространснадзора за посредничество во взяточничестве
26 октября 2026

В Дно мужчина получил 180 часов обязательных работ за избиение знакомой
26 октября 2026

Приставил нож к шее: псковича приговорили к обязательным работам за угрозы бывшей возлюбленной
26 октября 2026

Алкоголь, кукол и соль для ванны пытались украсть из магазинов жители Псковской области
26 октября 2026

За убийство знакомого житель Стругокрасненского района отправится в колонию

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...