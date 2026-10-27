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В Великолукском районе судят экс-заместителя начальника Ространснадзора за посредничество во взяточничестве

Великолукский районный суд Псковской области рассматривает уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника территориального отдела государственного автодорожного надзора (ТОГАДН) Псковской области Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Северо-Западному федеральному округу. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий или бездействие – преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 291.1 УК РФ, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Уголовное дело возбудило Следственное управление СК России по Псковской области на основании материалов региональных управлений ФСБ и экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.

По версии следствия, инспекторы ТОГАДН Псковской области остановили на стационарном посту весового контроля два большегрузных автомобиля, которые следовали с нарушением габаритных характеристик. Перевозчик обратился за помощью к фигуранту дела. За денежное вознаграждение тот пообещал, что автомобили отпустят без привлечения виновных к административной ответственности.

Полученные деньги бывший заместитель начальника территориального отдела передал в качестве взятки своим коллегам, работавшим на стационарном посту.

Сотрудники правоохранительных органов задержали и этих инспекторов. Уголовное дело в отношении них по ч. 3 ст. 290 УК РФ – получение должностным лицом взятки за незаконные действия или бездействие – также рассматривает Великолукский районный суд Псковской области.

За посредничество во взяточничестве бывшему заместителю начальника ТОГАДН грозит до семи лет лишения свободы.

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