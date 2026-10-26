Приставил нож к шее: псковича приговорили к обязательным работам за угрозы бывшей возлюбленной

21:18, 26 октября 2026, ПАИ

Житель Пскова привлечён к уголовной ответственности за угрозы убийством, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что в мае вечером бывший сожитель пришёл к потерпевшей домой, чтобы помириться. Однако разговор между ними перерос в конфликт, так как мужчина был пьян. Во время ссоры он схватил кухонный нож, приложил лезвие к щеке бывшей возлюбленной и угрожал ей убийством.

Во время судебного разбирательства мужчина клялся женщине в вечной любви и умолял простить его. Однако та не только была непреклонна и не простила своего обидчика, но и потребовала взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Мировой суд города Пскова признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ. Также суд удовлетворил иск женщины в размере 20 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.