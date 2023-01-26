Россияне начали переходить на здоровое питание, показало исследование
В середине января россияне стали значительно чаще заказывать овощи и фрукты, а спрос на услуги диетологов вырос на 43% по сравнению с декабрем, свидетельствуют данные одного из крупнейших онлайн-сервисов доставки.
«После традиционных застолий с большим количеством жирной пищи жители страны предпочли покупать полезную еду и органические продукты. В середине января по сравнению с началом месяца россияне стали на 22% чаще покупать фрукты и почти на 30% – овощи», – говорится в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, люди стали регулярно добавлять в корзины молочные продукты (48% всех заказов), яйца (20%) и воду (17%). Также после праздников на 30% выросли продажи продуктов из категорий «Сладости без сахара» и «Здоровый выбор».
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