Россияне начали переходить на здоровое питание, показало исследование

11:22, 26 января 2023, ПАИ

В середине января россияне стали значительно чаще заказывать овощи и фрукты, а спрос на услуги диетологов вырос на 43% по сравнению с декабрем, свидетельствуют данные одного из крупнейших онлайн-сервисов доставки.

«После традиционных застолий с большим количеством жирной пищи жители страны предпочли покупать полезную еду и органические продукты. В середине января по сравнению с началом месяца россияне стали на 22% чаще покупать фрукты и почти на 30% – овощи», – говорится в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, люди стали регулярно добавлять в корзины молочные продукты (48% всех заказов), яйца (20%) и воду (17%). Также после праздников на 30% выросли продажи продуктов из категорий «Сладости без сахара» и «Здоровый выбор».