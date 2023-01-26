400 тысяч рублей похитила безработная псковичка у собутыльника

12:22, 26 января 2023, ПАИ

400 тысяч рублей похитила 22-летняя безработная псковичка у жителя Бежаницкого района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 24 января из дома в деревне Кунавино у местного жителя похитили 400 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, потерпевший обратился за помощью в полицию. Сотрудники МО МВД России «Бежаницкий» совместно с коллегами из управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области и ОМВД России в кратчайшие сруки обнаружили и задержали псковичку, подозреваемую в совершении преступления. В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили из изъяли часть похищенных денег.

По версии следствия, девушка украла деньги у потерпевшего после того, как они вместе с ним распивали алкагольные напитки. В настоящее время в отношении псковички возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Великолукском районе 25 января к сотрудникам полиции с заявлением обратилась жительница Великих Лук. Она сообщила, что из дачного дома в деревне Никитино Великолукского района неизвестный, вскрыв замки, украл телевизора и ТВ-приставки. Причиненный ущерб составил более 45 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МО МВД России «Великолукский», в кратчайшие сроки установлен гражданин, подозреваемый в данной краже. Им оказался безработный ранее судимый 54-летний местный житель. При обыске похищенное имущество удалось изъять, проводится расследование. Возбуждено уголовное дело.