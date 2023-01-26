В Псковской области уточнили закон о выплате на третьего ребёнка

14:07, 26 января 2023, ПАИ

Переходные положения введены в областной закон «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей». Закон, принятый депутатами на январской сессии, разработал комитет по социальной защите регионального правительства на основании актуальных положений федерального законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

С 1 января 2023 года для имеющих детей граждан введено единое государственное пособие, которое объединило пять различных мер поддержки, действовавших до этой даты, в том числе и ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка или последующих детей.

Согласно федеральным правовым нормам выплата на третьего ребёнка с начала этого года будет предоставляться только в случае, если это право возникло до 1 января 2023 года – для защиты прав многодетных граждан вводятся переходные положения, в соответствии с которыми назначенная выплата сохраняется до достижения ребенком возраста трёх лет. Также право на ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка или последующих детей сохраняется за получавшими её гражданами до назначения им единого государственного пособия на рождение и воспитание ребёнка.

В Псковской области, по данным на январь 2023 года, ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка получают 4169 семей на 4615 детей.

Принятие закона не потребует выделения дополнительных бюджетных средств, необходимые деньги на текущий год уже предусмотрены. На ежемесячные выплаты на третьего ребёнка в областном бюджете заложено 514 млн рублей, из которых почти 510 млн рублей – федеральные средства.