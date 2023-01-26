«Ильич помер»: документ-реакцию псковских рабочих на смерть Ленина показал архив

13:57, 26 января 2023, ПАИ

Документ-реакцию псковских рабочих на смерть Ленина показал Госархив Псковской области в своём Telegram-канале.

С 21 по 26 января 1924 года проходило прощание с Владимиром Лениным. Он умер 21 января в подмосковных Горках, потому первыми «отдать последнюю дань вождю мирового пролетариата» пришли местные жители. Затем гроб с телом доставили в Москву и установили в Колонном зале Дома Союзов. 27 января тело Ленина после бальзамирования было помещено в мавзолей.

На кончину вождя откликнулись все регионы страны, повсеместно проходили собрания.

Из «Протокола № 26 открытого собрания ячейки РКП(б) и РКСМ завода «Знамя Труда» (Псковский маслобойный завод областного значения. – Архив) совместно с беспартийными рабочими и служащими завода (январь 1924 г.): «…выражаем нашу великую скорбь об этой тяжелой и невознаградимой для нас потере. Смерть Ильича страшной болью отозвалась в наших сердцах и сердцах трудящихся всего мира».

«По используемой лексике можно представить, что текст составляли малограмотные люди, опиравшиеся на существовавшие шаблоны подобных обращений, но допускавшие ошибки в этом. Невосполнимая потеря превратилась в «невознаградимую». Кроме того, в документе множество орфографических ошибок, есть просторечия», - обратили внимание сотрудники архива.

«Мы знаем, что смерть Ильича вызовет звериную радость и пошлую надежду у всех врагов рабочего класса, и они постараются использовать смерть нашего вождя для борьбы против советской власти и Коммунистической партии, но они ошибутся, ибо Владимир Ильич помер, но оставил верного вождя трудящихся, свое детище – Российскую Коммунистическую партию…» - отмечается в документе.