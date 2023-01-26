Псковский театр драмы вернулся с гастролей из Луганска

16:39, 26 января 2023, ПАИ

Псковский театр драмы представил на сцене Луганского русского драматического театра премьерный спектакль «Пигмалион». Показ состоялся 24 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Псковский академический театр драмы и Национальный драматический театр России первыми открыли направление «Ведущие театры», в рамках которого на сцене Луганского академического русского драматического театра прошли показы моноспектакля «Охота жить!» Национального драматического театра России и премьерного спектакля «Пигмалион» Псковского академического театра драмы.

«Для нашего театра колоссальная удача – получить возможность поехать в Донбасс, Луганск и показать там спектакль. Мы рассматриваем эту поездку как некую культурную миссию. В луганском театре свои спектакли давно уже не ставятся, люди, естественно, соскучились по культурным событиям, по театру. На протяжении почти десяти лет они находятся в состоянии постоянных обстрелов и спектакли гастролирующих театров для них – глотки свежего воздуха. Принимали нас чрезвычайно тепло, с овациями, с криками «Браво!» (даже во время спектакля). Я очень этому рад и буду стараться, чтобы мы продолжили гастроли в Донбасс, и до конца сезона, я надеюсь, мы поедем туда еще раз», - сказал художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев.

Спектакль «Пигмалион» - мелодрама с элементами комедии. Профессор фонетики Генри Хиггинс заключает пари: за несколько месяцев он сделает из неотесанной цветочницы Элизы Дулиттл безупречную леди. Чем чреват этот увлекательный и весьма циничный эксперимент: испепеленными нервами, провалом или, может быть, все-таки любовью? Настигнет ли Хиггинса участь скульптора Пигмалиона, полюбившего свое творение, или женщина интересует профессора лишь как предмет научного исследования? Наблюдать за взаимоотношениями мужчины и женщины в спектакле Дамира Салимзянова не менее любопытно, чем за магией преображения Элизы.

«И совершенно неважно, когда и где разворачивается эта история – в декорациях Англии начала ХХ века, как в нашем спектакле, или сегодня. Искусство говорит о любви во все времена и всеми доступными средствами: в этом случае не только драматическими, но и музыкальными», - добавили в театре.

Зрители благодарили актёров громом аплодисментов и криками «браво». «Публика горячо встретила труппу. <...> Зал театра, вмещающий почти 700 человек, был переполнен – мы играли для людей, которые нас очень ждали», - рассказали в театре.

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Стартовавшая в 2014 году программа «Большие гастроли» проводится по шести направлениям: ведущие театры, зарубежное, межрегиональное, для детей и молодежи, студенческое и по поддержке гастрольной деятельности негосударственных (частных) театров.

Благодаря программам «Большие гастроли» и «Мы – Россия» зрители знакомятся с лучшими постановками российских и русских зарубежных театров, с концертными программами выдающихся отечественных коллективов. Спектакли и концерты предназначены для самой широкой аудитории – взрослой, семейной и детской, а география гастролей простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки. Всероссийский гастрольно-концертный план, включающий программы «Большие гастроли» и «Мы – Россия», расширяет рамки взаимодействия творческих коллективов страны; способствует формированию и объединению единого культурного пространства, привлечению новой зрительской аудитории на территории России и стран ближнего зарубежья.