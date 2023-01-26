Ценные медали пытался провезти иностранец через границу в Псковской области

16:45, 26 января 2023, ПАИ

Иностранец попытался вывезти из страны через Псковскую область медали, представляющие культурную ценность. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Он хотел провезти через границу два нагрудных знака «Ветеран труда СССР» с надписью на обратной стороне «За долголетний добросовестный труд»; нагрудные знаки «Участнику уборки Х целинного урожая» с надписью на обратной стороне «Казахская ССР 1964»; «Материнская слава III СССР», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также медаль с нацистской символикой.

​

Экспертиза показала, что предметы фалеристики, созданные более 50 лет назад, являются культурными ценностями.

В отношении иностранного гражданина возбуждены дела об административных правонарушениях. Проводятся проверочные мероприятия, отметили в таможне.