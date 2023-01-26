Экс-глава Палкинского района осуждён за должностные преступления

19:17, 26 января 2023, ПАИ

Экс-глава Палкинского района Евгений Седов осуждён за должностные преступления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

По имеющимся данным, в мае 2019 года подсудимый, являясь главой Палкинского района, предоставил для оплаты в администрацию городского поселения Палкино документы о выполнении его братом, индивидуальным предпринимателем, работ по ремонту тротуара и участка автодороги в посёлке Палкино, которые фактически выполнил другой предприниматель на безвозмездной основе. «Однако довести свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств в размере более 160 000 рублей, до конца не смог по не зависящим от него обстоятельствам, так как была выявлена недостоверность сведений, указанных в документах, представленных Евгением Седовым, об исполнении данных работ», — говорится в сообщении.

Кроме того, в 2019 году он дважды превысил свои должностные полномочия при подписании актов о приёмке работ в рамках муниципальных контрактов на реконструкцию Красинского сельского дома культуры и ремонт автомобильных дорог муниципального значения. Неправомерное перечисление денежных средств индивидуальным предпринимателям за фактически не выполненные работы составило около 1 млн рублей.

Печорский районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении экс-главы Палкинского района, которого обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 и частью 2 статьи 286 УК РФ.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде лишения свободы, однако в соответствии со статьёй 53.1 УК РФ заменил лишение свободы на принудительные работы на срок три года с удержанием из заработной платы осуждённого 10 % в доход государства.

Приговор в законную силу пока не вступил.