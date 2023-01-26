Водитель «Газели» пострадал в результате ДТП в Островском районе
Столкновение автомобилей Cadillac и «Газель» произошло на повороте в деревню Глушни Островского района.
В результате ДТП пострадал водитель «Газели». Медицинская помощь ему оказана на месте, решается вопрос о госпитализации.
По предварительным данным, женщина за рулём автомобиля Cadillac выехала на встречную полосу движения.
На месте дорожной аварии работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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