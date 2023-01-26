Три автомобиля столкнулись в Островском районе
Три автомобиля, Opel Frontera, Renault Logan и ВАЗ-2112, столкнулись в Островском районе между деревнями Гораи и Решеты.
По предварительным данным, водитель Renault Logan двигался в сторону Острова и при обгоне автомобиля ВАЗ-2112, выехав на встречную полосу, столкнулся с Opel Frontera.
Пострадавших нет. На месте ДТП работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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