Три автомобиля столкнулись в Островском районе

21:20, 26 января 2023, ПАИ

Три автомобиля, Opel Frontera, Renault Logan и ВАЗ-2112, столкнулись в Островском районе между деревнями Гораи и Решеты.

По предварительным данным, водитель Renault Logan двигался в сторону Острова и при обгоне автомобиля ВАЗ-2112, выехав на встречную полосу, столкнулся с Opel Frontera.

Пострадавших нет. На месте ДТП работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.