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Культура

Две программы для «Пушкинской карты» добавили в список в Михайловском

Масленичные гуляния в пушкинском Бугрово. Фото: музей- заповедник «Михайловское»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» добавил в перечень экскурсий, мастер-классов и музейных занятий, которые можно оплатить «Пушкинской картой», две интерактивные театрализованные программы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея. 

Так, молодые люди от 14 до 22 лет смогут теперь за счёт государства стать участниками «Красных посиделок». Эта программа — реконструкция «идеологически правильных вечёрок», какие проводили в псковских деревнях в первые годы советской власти. В основу сценария «Красных посиделок» легли методические рекомендации из спец. бюллетеня Губернского отдела народного образования за 1927 год, материалы общества «Долой неграмотность!» при Опочецком волостном совете, публикации в журналах «Лапоть» и «Бегемот» и в газете «Комсомольская правда» тех лет.

В «Михайловском» предупреждают: не обойдётся без громкого пения революционных песен, танцев под настоящий патефон, политинформации от заезжего лектора.

Вторая программа — масленичные гуляния. Музей традиционно знакомит своих посетителей с любимыми народными праздниками «в подлиннике» — то есть такими, как их «играли» в Святогорье в пушкинские и допушкинские времена. Участники программы «Не житьё, а масленица» станут свидетелями и действующими лицами наиболее ярких местных масленичных обрядов, среди которых выкуп «шелуги», «тёщины блины», чествование и корение молодых, масленичные костры. Всех покатают на санях, запряжённых смирной музейной лошадкой, вовлекут в традиционные игры и забавы.

Обе программы проводят в музейном комплексе в деревне Бугрово. Запланированы они на февраль.

Полный список экскурсий, выставок, музейных программ и занятий, билеты на которые можно купить, воспользовавшись «Пушкинской картой», размещён на официальном сайте «Михайловского». Этот перечень расширяется.

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