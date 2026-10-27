Великолукский художник представит работы на международной выставке в Шанхае

21:57, 27 октября 2026, ПАИ

В ноябре в Шанхае откроется международная выставка, в которой примет участие великолукский художник, член Союза русских художников Юрий Вороненко. Как идёт подготовка к выставке, рассказал сам автор в интервью в программе «Лики Лук» на телеканале «Первый Псковский».

«Будет выставлено семь полотен, в том числе мультимедийных. Я уже в третий раз выставляюсь. Сейчас будет более обширная выставка», – отметил автор.

Художник отметил также, что за каждым международным проектом стоит большая организационная работа.

«Самая главная задача сейчас – выставить работы в Китае. Всё очень непросто: сначала надо все картины провезти через таможню, документы оформить. Это непростой подготовительный процесс», – отметил мастер и добавил, что во всех организационных вопросах ему помогает его супруга.