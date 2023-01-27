Великолучанин наелся колбасы за счёт предпринимателя

11:57, 27 января 2023, ПАИ

Великолучанин похитил из автомобиля индивидуального предпринимателя колбасные изделия на сумму в размере 24 460 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Преступление было совершено в конце декабря 2022 года. Мужчина за новогодние праздники, пока его искали сотрудники полиции, успел съесть колбасные изделия.

Прокуратура города Великие Луки признала законным и обоснованным постановление о возбуждении уголовного дела по факту кражи колбасы по части 1 статьи 158 УК РФ.