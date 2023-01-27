Выставка «Моя Беларусь» откроется в Пскове сегодня

15:06, 27 января 2023, ПАИ

Выставка работ учащихся Новополоцкой детской художественной школы им. И. Ф. Хруцкого (Беларусь) откроется в выставочном зале Детской художественной школы города Пскова на улице Конной, 30 27 января в 16:00. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города Пскова.

В экспозиции «Моя Беларусь» будут представлены 30 живописных работ учащихся от 14 до 17 лет.

«Выставка была задумана еще в прошлом году как обменная между нашими школами. Мы – давние коллеги и друзья. Наши ученики – постоянные участники международных детских белорусских пленэров и конкурсов», - отметил директор ДХШ города Пскова Олег Цветков и добавил, что в начале февраля в Новополоцке будет открыта выставка работ учащихся Псковской художественной школы.