В Невеле прошла выставка военной техники «Моторы Победы»

15:43, 27 января 2023, ПАИ

Мероприятия, посвященные 79-летию со Дня снятия блокады Ленинграда, прошли в Невеле, сообщает газета «Невельский вестник».

На протяжении двух дней на базе районного Дома культуры для воспитанников детских садов, учащихся школ и жителей города были организованы интерактивные площадки, выставки и экскурсии.

Волонтеры МБУ «Лидер» провели акцию «Хлеб той зимы», а также лекцию о блокадном времени. Вместе с этим участники поискового отряда «Гвоздика» познакомили гостей с экспонатами, поднятыми во время вахт Памяти.

Кроме того, работники Музея истории Невеля рассказали о героях войны. «Ребята смогли попробовать себя в роли поисковиков и с помощью металлоискателя находили импровизированные артефакты», - говорится в сообщении.

Также невельчане увидели технику военных лет, амуницию и вооружение. Данную экспозицию подготовили члены военно-исторического клуба «Моторы Победы».

«Мы чтим, помним и преклоняемся перед мужеством этих людей, перед тем, как трудно им было, когда дорога каждая крошка хлеба, каждая капля воды. Сегодняшнее мероприятие направлено на то, чтобы вы прикоснулись к этой истории, прошлись по всем экспонатам и узнали цену той великой борьбы за свободу», - отметил глава Невельского района Олег Майоров.