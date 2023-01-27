В Невеле прошла выставка военной техники «Моторы Победы»
Мероприятия, посвященные 79-летию со Дня снятия блокады Ленинграда, прошли в Невеле, сообщает газета «Невельский вестник».
На протяжении двух дней на базе районного Дома культуры для воспитанников детских садов, учащихся школ и жителей города были организованы интерактивные площадки, выставки и экскурсии.
Волонтеры МБУ «Лидер» провели акцию «Хлеб той зимы», а также лекцию о блокадном времени. Вместе с этим участники поискового отряда «Гвоздика» познакомили гостей с экспонатами, поднятыми во время вахт Памяти.
Кроме того, работники Музея истории Невеля рассказали о героях войны. «Ребята смогли попробовать себя в роли поисковиков и с помощью металлоискателя находили импровизированные артефакты», - говорится в сообщении.
Также невельчане увидели технику военных лет, амуницию и вооружение. Данную экспозицию подготовили члены военно-исторического клуба «Моторы Победы».
«Мы чтим, помним и преклоняемся перед мужеством этих людей, перед тем, как трудно им было, когда дорога каждая крошка хлеба, каждая капля воды. Сегодняшнее мероприятие направлено на то, чтобы вы прикоснулись к этой истории, прошлись по всем экспонатам и узнали цену той великой борьбы за свободу», - отметил глава Невельского района Олег Майоров.