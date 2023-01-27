Продуктовые карточки из блокадного Ленинграда показали псковичам
Продуктовые карточки из блокадного Ленинграда показали псковичам в музее-заповеднике «Изборск». Фотографии опубликовали в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».
Карточка в блокадном Ленинграде — главный документ, который давал право купить продукты по государственным ценам. На листе бумаги с отпечатанными талонами было указано, сколько граммов и каких продуктов можно по ним получить. В музее показали, как выглядела в 1941-1942 годах продуктовая карточка на сахар и кондитерские изделия и карточка на масло.
На сайте музея сейчас работает выставка «Герои Изборска – Герои Ленинграда», посвященная местным жителям, помогавшим в освобождении Ленинграда от фашистского гнёта.
Также познакомиться с выставкой и увидеть подлинные предметы тяжелого блокадного времени, среди которых продуктовые карточки, награды и книги, можно в экспозиции «Изборская земля - святые места для русской культуры». Выставка работает ежедневно с 10:00 до 17:00 в Изборске, на улице Печорской, 39.
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