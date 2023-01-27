Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Продуктовые карточки из блокадного Ленинграда показали псковичам

Карточка на сахар и кондитерские изделия

Продуктовые карточки из блокадного Ленинграда показали псковичам в музее-заповеднике «Изборск». Фотографии опубликовали в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Карточка в блокадном Ленинграде — главный документ, который давал право купить продукты по государственным ценам. На листе бумаги с отпечатанными талонами было указано, сколько граммов и каких продуктов можно по ним получить. В музее показали, как выглядела в 1941-1942 годах продуктовая карточка на сахар и кондитерские изделия и карточка на масло.


 

На сайте музея сейчас работает выставка «Герои Изборска – Герои Ленинграда», посвященная местным жителям, помогавшим в освобождении Ленинграда от фашистского гнёта.

Также познакомиться с выставкой и увидеть подлинные предметы тяжелого блокадного времени, среди которых продуктовые карточки, награды и книги, можно в экспозиции «Изборская земля - святые места для русской культуры». Выставка работает ежедневно с 10:00 до 17:00 в Изборске, на улице Печорской, 39.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 января 2023

Мероприятия в рамках «Культурных выходных» прошли в поселке Кунья

27 января 2023

Псковский музей договорился о совместных проектах с техническим лицеем
27 января 2023

Министр культуры сообщила о создании музейно-выставочного комплекса в Псковской области
26 января 2023

Памятники Псковского кремля получат современное отопление в этом году
26 января 2023

Преподаватель Псково-Печерской семинарии стал лауреатом премии «Имперская культура»
26 января 2023

Студенты сыграли в «Мафию» с артистами Псковского драмтеатра
26 января 2023

Псковский театр драмы вернулся с гастролей из Луганска
26 января 2023

Увидеть подлинную обстановку квартиры Юрия Спегальского могут псковичи

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...